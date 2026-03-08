قيادة خاتم الأنبياء الإيرانية: أسلحتنا أصبحت أكثر تطورا وتتمتع بدقة وقدرة عالية

أكدت قيادة خاتم الأنبياء الإيرانية، اليوم الأحد، أن الأسلحة الإيرانية أصبحت أكثر تطوراً وتتمتع بدقة وقدرة عالية، حيث ذكر قائد مقر خاتم الأنبياء، في تصريح، إن "أسلحتنا أصبحت أكثر تطوراً وتتمتع بدقة وقدرة عالية"، مؤكداً أننا "سنواصل الحرب حتى نلحق الهزيمة بالعدو".

كذلك أضاف أن "العدو الصهيوني الأمريكي يرتكب أخطاء في حساباته وسنرد عليه في ساحة المعركة"، وتابع: "سنستهدف تجهيزات العدو وقواعده العسكرية وكل ما يلزم لجعله يندم على فعلته".