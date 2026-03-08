قاليباف: استمرار الحرب سيحرق مصالح أمريكا والمنطقة والعالم

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد ( 8 آذار 2026 )، أن استمرار الحرب سيؤدي إلى حرق مصالح الولايات المتحدة والمنطقة والعالم بسبب ما اسماه "أوهام رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو".

وكتب قاليباف على منصة "إكس": "ترامب قال إن سعر النفط لن يرتفع كثيرا، والآن يقول سيعدل قريبا، لو استمرت الحرب، لن يبقى سبيل لبيع النفط أو إنتاجه، ولن تحترق مصالح أمريكا فقط بل المنطقة والعالم بسبب أوهام نتنياهو".

ويأتي التصريح وسط ارتفاع أسعار النفط جراء التصعيد في الخليج، مع توقف ناقلات وإغلاق مجالات جوية، في إشارة إلى تأثير الحرب على إنتاج وتصدير الطاقة.

ودخلت اليوم الأحد، الحرب الأمريكية -الإسرائيلية الغادرة الجبانة على إيران يومها التاسع، على وقع تصعيد ينسحب على الشرق الأوسط برمته.