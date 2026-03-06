الخارجية الصينية: ندعم إيران في الدفاع عن نفسها وحقها في الحفاظ على سيادتها

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، دعمها لإيران في الدفاع عن نفسها وحقها في الحفاظ على سيادتها، حيث ذكرت الخارجية الصينية في تصريحات، إنها "تدعم إيران في الدفاع عن نفسها وحقها في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها". وأضافت أن "العمليات العسكرية الصهيونية والأمريكية تنتهك القانون الدولي" ،داعية إلى "حفظ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط". كذلك طالبت الخارجية الصينية "الأطراف بوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد وعدم إلحاق خسائر بالاقتصاد العالمي" ،معربة عن "قلقها البالغ إزاء اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط".



