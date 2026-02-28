الكيان الصهيوني يبدأ هجوما استباقيا على إيران

أعلن مكتب وزارة الدفاع الإسرائيلية شن إسرائيل هجوما استباقيا على إيران لإزالة التهديدات التي تتعرض لها البلاد، ذكر البيان أن التقديرات تشير إلى احتمال تعرض إسرائيل لهجوم صاروخي وطائرات مسيرة في المدى الفوري، الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات طارئة على مستوى البلاد.

ووقع وزير الدفاع يسرائيل كاتس أمرا بفرض حالة طوارئ خاصة في جميع أنحاء إسرائيل. ودعت الوزارة السكان إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والسلطات المختصة والبقاء في المناطق المحمية تحسبا لأي تطورات أمنية.

فيما دوت صفارات الإنذار صباح اليوم السبت في جميع أنحاء إسرائيل، في استنفار أمني غير مسبوق شمل تفعيل نظام الإنذار المبكر عبر إرسال رسائل تحذيرية مباشرة إلى الهواتف المحمولة للمواطنين.

ومن جانبها أفادت قناة "كان" العبرية بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بشكل كامل حتى إشعار آخر، دون صدور تفاصيل إضافية حول مدة الإغلاق أو نطاقه.

وفي طهران، أفادت مراسلتنا بوقوع انفجار في أحد الميادين وسط العاصمة، كما تم سماع دوي ثلاثة انفجارات في مناطق متفرقة من المدينة.