الصفحة الدولية

ترامب يعلن موافقة بوتين بالانضمام إلى "مجلس السلام"


أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد قبل الدعوة الموجهة إليه للانضمام إلى "مجلس السلام" الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في غزة.

جاء ذلك خلال تعليقات أدلى بها ترامب للصحفيين على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، حيث قال: "لذلك تم إرسال الدعوة إليه، وقبلها."

وأشار ترامب إلى رغبته في رؤية "أشخاص ذوي نفوذ وسلطة" في هذا المجلس الذي يُعد أحد مبادراته البارزة.

يأتي هذا الإعلان بعد تصريح الرئيس الروسي بوتين نفسه خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بأن موسكو تلقت "دعوة شخصية" من ترامب للانضمام إلى المجلس، وكان بوتين قد أشار إلى تلقي الدعوة دون الإفصاح في ذلك الوقت عن طبيعة الرد الروسي الرسمي عليها.

كما أكد الرئيس الروسي يوم الأربعاء، أن الاتحاد الروسي مستعد لإرسال مليار دولار من الأموال الروسية المجمدة في الولايات المتحدة لصالح "مجلس السلام" في قطاع غزة.

