مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل بالموافقة على مشروع تمويل الحكومة


فشل مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة السادسة في الموافقة على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية، مما أدى فعليا إلى تمديد الإغلاق الحكومي.

ووفقا للنتائج التي تم بثتها على قناة "سي سبان"، صوت 54 عضوا في الكونغرس لصالح مشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون، بينما صوت 45 ضده، فيما يحتاج مشروع القانون إلى ستين صوتا.

وفشلت محاولات سابقة للمشرعين للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن مشاريع مماثلة من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء في تحقيق نتائج إيجابية.

وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون للصحفيين بأنه لن يدعو المجلس للتصويت على مشروع قانون منفصل لدفع رواتب أفراد الجيش، قائلا إنه "على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ دعم مشروع قانون الحزب الجمهوري لإعادة فتح الحكومة".

وأضاف: "لقد انتهى أمر مجلس النواب.. الكرة الآن في ملعب مجلس الشيوخ".

وأكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، موقفه الداعي إلى "ضرورة تفاوض القادة الجمهوريين مع الديمقراطيين بشأن انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية للرعاية الصحية قبل أن يدعم حزبه مشروع قانون تمويل لإعادة فتح الحكومة".

كما أوضح للصحفيين أن "الالتزام المستقبلي بالتفاوض لن يكون كافيا لكسب دعم الديمقراطيين".

هذا ودخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة أسبوعه الثاني وسط تصاعد المخاوف بين المتقاعدين ومحدودي الدخل من تداعيات إقتصادية تؤثر على الرواتب والمعاشات.

