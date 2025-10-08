الصفحة الدولية

ترامب يدعو إلى إيداع عمدة شيكاغو وحاكم إلينوي في السجن


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عمدة شيكاغو وحاكم ولاية إلينوي يجب أن يتحملا المسؤولية الجنائية لفشلهما في حماية عناصر مصلحة الهجرة الفيدرالية (ICE) خلال المداهمات الأخيرة.

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" التي يملكها: "يجب زج عمدة شيكاغو في السجن لعدم توفير الحماية لضباط مصلحة الهجرة! ويجب أن ينال الحاكم بريتزكر المصير نفسه ".

وجاء تصريح ترامب هذا، في خضم حوادث وقعت نهاية الأسبوع الماضي خلال عمليات نفذتها مصلحة الهجرة الفيدرالية في شيكاغو.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، تعرض عناصر هذه المصلحة الفيدرالية لهجوم من قبل متظاهرين احتجاجا على اعتقال مهاجرين غير شرعيين.

على مدار الشهر الماضي، هدد ترامب بنشر الحرس الوطني في العديد من المدن، وخاصة تلك التي يديرها الديمقراطيون، لمكافحة الجريمة ودعم مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة.

 

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
