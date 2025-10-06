ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من "بلد مجاور" وتم قتل عناصرها

اكدت قوات حرس الحدود الإيرانية، اليوم الاثنين، ان 3 حافلات صغيرة كانت تطلق مسيرات باتجاه ايران من داخل احدى الدول المجاورة خلال حرب الـ12 يوما.

وقال قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد أحمد علي کودرزي، في تصريحات نقلتها وسائل اعلام إيرانية انه "خلال حرب الـ 12 يوم الأخيرة أبلغنا أن 3 حافلات صغيرة داخل إحدى الدول المجاورة كانت تطلق مسيرات صغيرة باتجاه الأراضي الإيرانية".

وأشار الى ان قوات حرس الحدود في ذلك البلد تدخلت فورا، وقتلت ثلاثة من المنفذين واعتقلت عددا آخر".

ولم يكشف عن اسم البلد فيما لو كان العراق ام غيره، حيث تداولت خلال حرب الـ12 يوما معلومات عن تسرب عناصر الموساد من خلال العراق الى ايران، فضلا عن اطلاق مسيرات من العراق ضد ايران، وهي معلومات لم تجد مصادر موثوقة لها، قبل ان تخرج معلومات أخرى تحدثت عن ان المسيرات كانت تنطلق من أذربيجان وليس من العراق.