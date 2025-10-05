قائد الحرس الثوري: أي تحرك للأعداء سيواجه برد حازم بحراً وبراً

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، اليوم الأحد، (5 تشرين الأول 2025)، ان بلاده "سترد بحزم على أي عدوان".

وقال بابكور خلال تفقده للجهوزية القتالية في جزر الخليج، ان "أي تحرك للأعداء في البحر أو في الجزر سيواجه برد حازم من قبل بحرية حرس الثورة".

وأضاف "نحن في أتم الجاهزية لمواجهة العدو في الجزر والسواحل والبحار".

وفي تقييم للجهوزية في جزر الخليج، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "القوات البحرية للحرس تتمتع بمعنويات عالية واستعداد ممتاز في البحر والجزر والسواحل".

وشدد "كما أجبرنا الكيان الصهيوني وأمريكا على الركوع في الحرب الأخيرة، فإن نفس الروح لا تزال سائدة، وأي تحرك للأعداء في البحر أو في الجزر سيواجه برد حازم من قبل بحرية حرس الثورة".