انفجار هائل في مقديشو وإطلاق نار متواصل.. الفاعل مجهول


دوى انفجار هائل عصر السبت في العاصمة الصومالية مقديشو أعقبه إطلاق نار.

وأفاد شهود بأن "الحادث وقع جوار مركز تابع لأجهزة الاستخبارات الصومالية يتم فيه عادة استجواب عناصر من حركة الشباب".

وقال احد الشهود انه "سمعنا انفجارا هائلا وصعدت إلى سقف المبنى الذي أقيم فيه، فشاهدت سحابة دخان كثيفة واندلع تبادل كثيف لإطلاق النار من جهة مركز الاستخبارات الذي يجاور مقر الرئاسة الصومالية.

وأضاف أن "تعزيزات لقوات الأمن وصلت إلى المكان".

