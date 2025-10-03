منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تنفي تجميد أصولها في تركيا

نفى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الجمعة (3 تشرين الأول 2025)، حجز أي أصول أو حسابات تابعة لمنظمة الطاقة الذرية في تركيا.

أعرب كمالوندي في حديث لوكالة فارس الإيرانية عن "دهشته من الأنباء المنسوبة إلى مصادر رسمية تركية، والتي تحدثت عن إصدار الحكومة التركية قرارًا رسميًا بحجز أصول منظمة الطاقة الذرية وبعض الشركات التابعة لها".

وأكد أنه "بناءً على الفحوصات التي أجريت، فإن تجميد الأموال أو الأصول التابعة لهذه المنظمة أو بعض الشركات المرتبطة بها في تركيا غير صحيح".

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام تركية قيام تركيا بتجميد أصول عدد كبير من الأفراد والكيانات المرتبطة بأنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران، وذلك بالتنسيق مع جهود دولية أوسع تهدف إلى ممارسة الضغط على طهران بشأن برنامجها النووي.

وجاء القرار الصادر في الأول من تشرين الاول بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10438 ليستهدف أشخاصًا ومنظمات ضالعة في برنامج إيران النووي. وتزامنت هذه الخطوة مع فرض الولايات المتحدة عقوبات موازية على شبكات مشتريات الأسلحة الإيرانية، في إطار رد منسق على المخاوف المتجددة حيال القدرات النووية الإيرانية.