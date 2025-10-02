بوتين : الوضع في الشرق الأوسط متدهور والغرب لم يستطع تقديم حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الوضع في الشرق الأوسط متدهورا، فيما لفت الى أن الوضع في غزة حدث مروع في تاريخ البشرية الحديث.

​​وقال بوتين في تصريحات صحافية، "التعددية القطبية نتيجة مباشرة لمحاولات الغرب الحفاظ على هيمنته العالمية"، مردفا "روسيا أعلنت مرتين استعدادها للانضمام إلى "الناتو" وقوبلت بالرفض".

وأضاف أن "العالم يواجه العديد من المخاطر ووقت الإملاءات انتهى، أي حلول في العالم ممكنة فقط على أساس الاتفاقات"، معتبرا أنه "لا وجود لتوازن عالمي دون روسيا".

ولفت بوتين الى أن "الوضع في الشرق الأوسط متدهور والغرب لم يستطع تقديم حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مضيفا "لا يمكن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق الوصفة الغربية".

وتابع "الوضع في غزة حدث مروع في تاريخ البشرية الحديث"، كاشفا أن "روسيا بشكل عام مستعدة لدعم اقتراح ترامب لتسوية الصراع في قطاع غزة".