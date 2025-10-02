رئيس البرلمان الأمريكي يخول ترامب طرد آلاف الموظفين

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن الرئيس دونالد ترامب يملك "السلطة القانونية" لتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين في ظل الإغلاق الحكومي.

وقال جونسون خلال لقاء مع الصحفيين، ردا على سؤال حول حق الرئيس في تسريح أعداد كبيرة من الموظفين: "نعم، يملك هذه السلطة".

وأشار إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب في اليوم السابق، شارك فيها جميع أعضاء مجلس النواب الجمهوريين.

وأضاف جونسون أن الرئيس ترامب قد أكد أنه "غير راض" عن الوضع الحالي، ولكن نظرا للظروف الحالية، يجب على البيت الأبيض تحديد البرامج والموظفين "الضروريين" خلال فترة الإغلاق.

وفي حديثه عن موقفه من المفاوضات مع الديمقراطيين، أوضح جونسون أنه "ليس لديه أي موضوع للنقاش"، لذا فهو لا يتفاوض مع زعيمي الكونغرس الديمقراطيين، تشاك شومر وحكيم جيفريز.

يذكر أن الحكومة الأمريكية قد أغلقت معظم عملياتها يوم أمس بعدما حالت الانقسامات العميقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل، مما أشعل فتيل أزمة قد تكون طويلة الأمد وربما تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية.