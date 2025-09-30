الصفحة الدولية

سجن موظف برلماني ألماني بتهمة التجسس للصين


قضت محكمة ألمانية بسجن موظف سابق لدى نائب برلماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي لمدة 4 أعوام و9 أشهر بتهمة التجسس لصالح الصين.

وقد خلصت المحكمة الإقليمية العليا في دريسدن إلى ثبوت النشاط الاستخباراتي للمتهم الألماني في قضية بالغة الخطورة.

وبصفته موظفا في مكتب النائب ماكسيميليان كراه السابق في البرلمان الأوروبي، اتُهمَ يان جي. بجمع معلومات بين عامي 2019 و2024 وتسليم بعض الوثائق السرية إلى السلطات الصينية، ذلك إلى جانب جمع معلومات شخصية عن قيادات بحزب "البديل من أجل ألمانيا" والتجسس على معارضين صينيين.

وفي إفادته الأخيرة، نفى المتهم هذه الادعاءات. وقال في الجلسة قبل الأخيرة الأسبوع الماضي: "لم أعمل لدى جهاز استخبارات صيني، وأنا بريء".

وطالب محاميه بالبراءة لعدم كفاية الأدلة. وكان المدعي العام الاتحادي قد طالب بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف.

كما قضت المحكمة بسجن شريكة أخرى للمتهم لمدة عام و9 أشهر مع إيقاف التنفيذ. وأدانت المحكمة المرأة الصينية بتقديم بيانات عن شحنات ورحلات جوية وركاب بصفتها موظفة في شركة لوجستية في مطار لايبتسيج الألماني. واعترفت المتهمة خلال المحاكمة بتسريب معلومات، لكنها أنكرت معرفتها بأنشطة التجسس.

ويحقق مكتب المدعي العام في دريسدن مع كراه في إجراءات منفصلة بتهمة الرشوة وغسل أموال تتعلق بمدفوعات صينية. وأدلى النائب في البرلمان الاتحادي الألماني بشهادته في المحاكمة مؤكدا أنه لم يكن على علم بأنشطة التجسس التي قام بها موظفه السابق أو عضويته في الحزب الشيوعي الصيني.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مقتل واصابة العشرات بانفجار سيارة مفخخة في باكستان
عراقجي : العقوبات الأممية التي تم تفعيلها من مجلس الامن ليست اصعب من العقوبات الأميركية اقتصاديًا
سجن موظف برلماني ألماني بتهمة التجسس للصين
العثور على سفير جنوب إفريقيا في باريس ميتا بعد سقوطه من الطابق 22
قطر: اعتذار إسرائيل عن هجوم الدوحة اعتراف بالذنب من نتنياهو!
خارجية إيران: تبادلنا رسائل مباشرة وغير مباشرة مع الولايات المتحدة
ترامب يعلن موافقة نتنياهو على خطة السلام بالشرق الأوسط
ديمقراطيو الشيوخ يحثون ترامب على الضغط لوقف إطلاق النار في غزة
نتنياهو يعتذر لأمير قطر بسبب قصف الدوحة
بوتين يوقع مرسوماً للتجنيد الإجباري في الجيش الروسي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك