أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن العثور على سفير جنوب إفريقيا في باريس ميتا بعد سقوطه من الطابق 22 بأحد الفنادق، إذ ذكرت تقارير إعلامية فرنسية، نقلا عن مكتب المدعي العام، إن "إيمانويل مثيثوا عثر عليه ميتا صباح اليوم جنب (فندق حياة) في الدائرة الـ17"، مشيرة إلى أن "سفير جنوب إفريقيا يُعتقد بأنه قفز من النافذة".

كما أوضحت التقارير أن "الدبلوماسي البالغ من العمر 58 عاما يُعتقد بانه قد قفز من الطابق الثاني والعشرين من الفندق ذي الأربع نجوم".

فيما بيّن مكتب المدعي العام، أن "السفير كان قد حجز غرفة في الطابق الثاني والعشرين، وقد فُتحت نافذتها الآمنة بالقوة".