الصفحة الدولية

قطر: اعتذار إسرائيل عن هجوم الدوحة اعتراف بالذنب من نتنياهو!


اعتبر المتحدث باسم وزارة خارجية قطر ماجد الأنصاري أن اعتذار إسرائيل عن الضربة التي استهدفت الدوحة يشكل اعترافا بذنب رئيس الوزراء الإسرائيلي ويُمثل ضمانا بعدم تكرار ذلك مستقبلا، فقد ذكر الأنصاري في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية: "كان الاعتذار لقطر خطوة أولى. والأهم هو الوعود الأمنية التي قطعتها الولايات المتحدة، والتزام إسرائيل بعدم مهاجمة بلادنا مجددا. الاعتذار، وإن كان رمزيا، إلا أنه يمثل اعترافًا بالذنب من نتنياهو، وبالتالي، فهو جزءٌ من التزامٍ بعدم مهاجمتنا مجددا وهو شرط أساسي لنا".

كما لفت الأنصاري أنه وبعد تسوية الوضع، استأنفت قطر، بناء على طلب الولايات المتحدة، المفاوضات مع حماس كوسيط.

فيما التقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري مساء الاثنين،  بالمكتب السياسي لحركة حماس ورئيس المخابرات المصرية، وعرض عليهما مقترح السلام الأمريكي.

ووصف الأنصاري خطة الرئيس دونالد ترامب بأنها معقولة، مشيرا إلى أنها "تقدم رؤية لحل نهائي" للحرب في غزة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن  أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبّر عن "أسفه لانتهاك سيادة دولة قطر"، مؤكدا أن مثل هذا "الهجوم لن يتكرر في المستقبل".

كذلك أفادت وزارة الخارجية القطرية، أمس الاثنين، بأن إسرائيل قدمت اعتذارها عن هجومها على دولة قطر، وذلك من خلال اتصال أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما بيّنت الخارجية القطرية، في بيان صحفي، أن رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، أكد "رفض دولة قطر التام والقاطع المساس بسيادتها تحت أي ظرف"، مشددًا على أن "حماية المواطنين والمقيمين في قطر أولوية قصوى".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قطر: اعتذار إسرائيل عن هجوم الدوحة اعتراف بالذنب من نتنياهو!
خارجية إيران: تبادلنا رسائل مباشرة وغير مباشرة مع الولايات المتحدة
ترامب يعلن موافقة نتنياهو على خطة السلام بالشرق الأوسط
ديمقراطيو الشيوخ يحثون ترامب على الضغط لوقف إطلاق النار في غزة
نتنياهو يعتذر لأمير قطر بسبب قصف الدوحة
بوتين يوقع مرسوماً للتجنيد الإجباري في الجيش الروسي
إيران تعترض على تحرك أممي لإعادة تفعيل قرارات منتهية الصلاحية
إسبانيا تمنع مرور السفن والطائرات الأميركية المحملة بالأسلحة إلى إسرائيل
إيران تعلق على بيان مشترك يخص "الجزر الثلاث"
الرئيس الإيراني: عزتنا واستقلالنا خط أحمر ولن نساوم على حقوقنا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك