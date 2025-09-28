الصفحة الدولية

11 شخصاً بين قتيل وجريح بإطلاق نار في كارولينا الأمريكية


قُتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون، اليوم الأحد (28 أيلول 2025)، بإطلاق نار في ساوثبورت بولاية كارولينا الشمالية، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وقالت الوسائل الإعلامية،، إنه "فتح مسلح النار من على متن قارب صوب حانة (أميركان فيش كومباني) الواقعة على الواجهة البحرية لكارولينا الشمالية."

وأوضحت السلطات التي تحقق في الحادث أنها "تستجوب شخصاً يعد موضع اهتمام في القضية، دون أن تُعلن أي اعتقالات رسمية"، مشيرة إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية وسط دعوات للسكان بالبقاء في منازلهم والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه."

ويأتي الحادث في سياق هجمات متزايدة على الحانات والمطاعم ومراكز التسوق والمدارس وغيرها من الأماكن التي تُصنّف عادة مناطق آمنة.

وتقع ساوثبورت بالقرب من مصب نهر كيب فير، على بعد نحو 30 ميلاً جنوب ويلمنجتون.

وشهدت الولايات المتحدة، العام الجاري، أكثر من 320 حادث إطلاق نار جماعي قُتل في كل منها ما لا يقل عن 4 أشخاص باستثناء المهاجم، وفق منظمة (أرشيف عنف الأسلحة النارية).

وتذكر تقارير أن حوادث إطلاق النار شائعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث لا تفرض العديد من الولايات قيوداً تُذكر على شراء الأسلحة النارية.

