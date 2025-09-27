الصفحة الدولية

كشف تفاصيل التجمع غير المعتاد لكبار قادة الجيش الأميركي


قالت صحيفة واشنطن بوست إن وزير الدفاع بيت هيغسيث من المتوقع أن يلقي محاضرة حول "روح المحارب" يوم الثلاثاء، لكن الجنرالات الكبار يستعدون لاحتمال حدوث عمليات فصل أو تخفيض رتب.

وذكرت الصحيفة -في تقرير حصري بقلم 5 من صحفييها- أن الوزير أمر مئات الجنرالات والأميرالات بالسفر من جميع أنحاء العالم لحضور خطاب قصير يلقيه حول المعايير العسكرية و"روح المحارب"، وفقا لعدة مصادر مطلعة.

وطلب هيغسيث، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من كل من يشغل منصب قيادة برتبة لواء أو أميرال خلفي وما فوق، بالإضافة إلى كبار القادة من ضباط الصف، الحضور في جامعة مشاة البحرية في كوانتيكو بفيرجينيا يوم الثلاثاء.

وقال أحد المطلعين على المناقشات الجارية إن "الهدف هو أن تكون المحادثة وجها لوجه. هو يريد أن يرى الجنرالات بنفسه"، وذلك في أعقاب إقالة الوزير عددا من كبار الضباط العسكريين دون مبرر -حسب الصحيفة- مما قلب التقاليد العسكرية وخلق مناخا من الخوف داخل البنتاغون.

استياء واسع

ورفض البنتاغون توضيح هدف الاجتماع أو تحديد أجندته، ولم يرد مباشرة على الأسئلة المتعلقة بخطاب هيغسيث، لكن المتحدث باسمه شون بارنيل، أكد في بيان أن هيغسيث "سيلقي كلمة أمام كبار القادة العسكريين في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".

وأبدى بعض مسؤولي البنتاغون تشكيكهم في جدوى حشد هذا العدد الكبير من القادة لسماع خطاب قد لا يتجاوز الدقائق، واستاؤوا من فكرة أن قادة عسكريين مخضرمين، أمضى بعضهم سنوات في ساحات القتال، يحتاجون إلى محاضرة عن كيفية القتال.

وقد رد هيغسيث ضمنا على المخاوف المتعلقة بالاجتماع، عندما غرد الجنرال المتقاعد بن هودجز قائلا إن الجنرالات الألمان "استدعوا لاجتماع مفاجئ عام 1935 وأجبروا على أداء قسم الولاء الشخصي للفوهرر"، فرد هيغسيث بسخرية "قصة رائعة، جنرال".

وكانت الإقالات الأخيرة والقرار غير المعتاد بعقد هذا الاجتماع قد أثارا -حسب الصحيفة- قلقا واسعا بين المسؤولين العسكريين، من أن هيغسيث قد يعلن عن قرارات مفاجئة إضافية، لأنه سبق أن قدم خططا لدمج القيادات القتالية وتقليص عدد الجنرالات والأميرالات بنسبة 20%.

وقد أثار الطابع الحضوري للاجتماع استياء واسعا، إذ بدأ مئات من كبار الضباط وموظفيهم في ترتيب رحلات سفرهم، سواء عبر الطيران التجاري أو العسكري، بالإضافة إلى حجز الفنادق ووسائل النقل لحضور كلمة هيغسيث صباح الثلاثاء.

تبذير

ويقدر عدد القادة العسكريين برتبة لواء وأعلى بحوالي 800، كما قدر مسؤول، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام، تكلفة السفر وحدها بملايين الدولارات، وقال "إنفاق ملايين الدولارات لاستدعاء القيادة العسكرية بأكملها من أجل خطاب قصير يبدو تبذيرا إلا إذا كان هناك طارئ".

وسعى مساعدو الكونغرس يوم الخميس، لفهم سبب الدعوة، لكنهم تلقوا القليل من المعلومات من البنتاغون -حسب الصحيفة- ولذلك تسعى السيناتورة تامي داكوورث لإرسال رسالة إلى هيغسيث تطرح فيها مخاوف بشأن التكاليف والمخاطر على الأمن القومي، نتيجة استدعاء هذا العدد الكبير من القادة العسكريين بشكل مفاجئ.

وبدأت داكوورث توزيع رسالة تضمنت طلبا لعقد إحاطة من البنتاغون قبل يوم الثلاثاء، على زملائها الديمقراطيين، وتوقعت أن ينضم إليها آخرون، أما الجمهوريون في الكونغرس فقد تجنبوا التعليق علنا على الاجتماع.

ومن المتوقع أن يكون خطاب الثلاثاء هو الأول ضمن 3 محاضرات قصيرة سيلقيها هيغسيث، بحسب اثنين من المطلعين، أما الثانية فستكون عن "القاعدة الصناعية الدفاعية"، والثالثة عن "الردع"، ومن المقرر إلقاؤها في منتدى الدفاع الوطني لريغان في كاليفورنيا في ديسمبر/كانون الأول.

