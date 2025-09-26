إيران وروسيا توقعان اتفاقًا بـ25 مليار دولار لبناء 4 محطات نووية

كشفت وكالة الأنباء الإيرانية -اليوم الجمعة- عن توقيع شركة إيران هرمز الإيرانية اتفاقية بقيمة 25 مليار دولار مع شركة روس آتوم النووية الحكومية الروسية، وذلك لبناء 4 محطات للطاقة النووية في إيران.

وأفادت الوكالة أن المحطات من الجيل الثالث المتطور، وستقام في محافظة هرمزغان (جنوب شرق إيران) على أرض مساحتها 500 هكتار، وقالت إن دراسات اختيار الموقع انتهت، كما أُنجزت الدراسات الهندسية والبيئية، إضافة إلى جزء من أعمال تجهيز الموقع.

وأشارت إلى أن الاتفاقية وقع عليها كل من ناصر منصور شريفلو ممثل شركة إيران هرمز بالنيابة عن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، وديمتري شيغانوف ممثل الشركة الروسية.

وقال أليكسي ليخاتشوف المدير التنفيذي لشركة روس آتوم -أمس الخميس- خلال الاجتماع العام للمنتدى العالمي للطاقة الذرية في موسكو "تواصل روس آتوم بناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر للطاقة النووية، وتُطوّر التعاون مع إيران في مجال التقنيات النووية السلمية".