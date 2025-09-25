عاجل : السوداني يعلن التوصل لـ"اتفاق تاريخي": بغداد ستتسلم نفط الإقليم وتصدره
إيران تعلن اختراق إسرائيل وتكشف عن "كنز من المعلومات"


اعلنت إيران بما أسمته "اختراقا" لمنشآت حساسة في إسرائيل، مصحوبا بصور لم يكشف عنها من قبل

ووفق وسائل إعلام محلية، نشرت وزارة الاستخبارات الإيرانية لأول مرة صورا حصرية من داخل مفاعل ديمونا في إسرائيل.

وظهر وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب، في فيلم وثائقي بعنوان "وكر العنكبوت"، قائلا "وثقنا كنزا من معلومات الأسلحة الإسرائيلية".

وأضاف "الكنز المنقول إلى البلاد يضم ملايين الصفحات من المعلومات المتنوعة والقيّمة" المتعلقة بإسرائيل.

وعُرض "وكر العنكبوت"، على التلفزيون الرسمي الإيراني، ويسلط الضوء على إشراف الاستخبارات على هذا العمل وكيفية حصولها على ما أسمته "كنز المعلومات".

ويتضمن الفيلم قائمة بالباحثين والعلماء والمديرين التنفيذيين للمشاريع العسكرية، بما في ذلك علماء أمريكيون وأوروبيون في مشاريع ذات صلة.

واعتبر الخطيب أن "النقل الناجح لوثائق القواعد، التي تم التنبؤ بها سابقا، ما هو إلا جزء من الإجراءات الاستخباراتية والعملياتية المشتركة للسلطات".

ماذا يحتوي "الكنز"؟

ووفقا للوثائقي، تحتوي المعلومات المنقولة إلى داخل إيران على ما يلي:

صور حصرية من وزارة الاستخبارات لمقر إقامة وزير الحرب الإسرائيلي.

صور من داخل مفاعل ديمونا.

صور مسربة لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بالإضافة إلى تفاصيل عن عائلته.

بالإضافة إلى ملايين الصفحات من المعلومات المتنوعة والقيمة المتعلقة بإسرائيل.

وحول صور غروسي، قال الخطيب إنها تظهر بأن "إسرائيل كانت تتجسس بنشاط عليه وعلى الوكالة".

ووفق وزير الاستخبارات الإيراني، فإن "أجهزة نووية ومؤسسات عسكرية ومواطنين إسرائيليين شاركوا في تسريب هذه المعلومات والوثائق، إما بدافع مادي أو بسبب كراهيتهم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

