الرئيس الإيراني: هجمات إسرائيل وأمريكا خيانة للدبلوماسية.. لم ولن نسعى لامتلاك قنبلة نووية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الغارات التي شنتها كل من إسرائيل والولايات المتحدة على الأراضي الإيرانية تمثل "خيانة واضحة للدبلوماسية"، مشددًا على أن بلاده "لم تسعَ لامتلاك قنبلة نووية ولن تسعى لذلك أبدًا".

وأضاف بزشكيان خلال الكلمة التي ألقاها في اليوم الثاني من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العالم يشهد اليوم "إبادة جماعية في غزة، وانتهاكًا لسيادة لبنان، ودمارًا في سوريا، وقتلًا ممنهجًا لشعب اليمن"، محذرًا من أن "عدم مواجهة هذه الاعتداءات سيؤدي إلى انتشار مثل هذه الأفعال المشينة في أنحاء العالم".

واستنكر الرئيس الإيراني ما وصفه بـ"العدوان والإكراه والتنمر" الذي تمارسه إسرائيل، مؤكدًا أن خارطة "إسرائيل الكبرى" التي يروج لها بعض القادة الإسرائيليين تكشف عن "نوايا خبيثة تستهدف استقرار المنطقة".

كما أعرب عن تضامن بلاده الكامل مع دولة قطر، حكومةً وشعبًا، في مواجهة ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على أراضيها، مشيرًا إلى أن "الكيان الصهيوني لم يعد يكتفي بالتطبيع، بل بات يسعى لفرض منطقه بالقوة".