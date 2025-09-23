بعد انتقاد الأمم المتحدة.. ترامب يغير لهجته بتصريحات مغايرة

غيّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته، وأدلى بتصريحات مغايرة بشأن الأمم المتحدة بعد كلمة انتقد فيها المنظمة خلال اجتماع الجمعية العامة في نيويورك، الثلاثاء.

وكان ترامب قد تفاخر بإنجازات سياسته الخارجية في ولايته الثانية، وهاجم الأمم المتحدة باعتبارها مؤسسة عاجزة غير قادرة على حل الأزمات.

لكن في وقت لاحق، وفي اجتماع ثنائي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تغيرت لهجة ترامب تجاه الأمم المتحدة.

وقال ترامب لغوتيريش: "بلدنا يدعم الأمم المتحدة بنسبة 100 بالمئة. قد أختلف معها أحيانا لكني أؤيدها بشدة لأن إمكانات السلام في هذه المؤسسة عظيمة".

وكان زعماء العالم يستمعون باهتمام إلى تصريحاته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تحرك ترامب بالفعل بسرعة لتقليص الدعم الأمريكي للمنظمة في الأشهر الثمانية الأولى من ولايته.