الصفحة الدولية

وزير الخارجية الأمريكي: نواجه تهديداً وشيكاً بسبب عصابات المخدرات في امريكا اللاتينية


قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن أنشطة عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية تشكل "تهديدا وشيكا وقائما" للبلاد ووعد باتخاذ إجراءات حاسمة لاحتوائها.

وقال روبيو في برنامج "سي بي إس مورنينغ" يوم الثلاثاء: "إذا أخبرتني أن هناك سفينة محملة بالمخدرات متجهة إلى شواطئ الولايات المتحدة لتسميم شعبنا، فهذا يمثل التهديد نفسه الذي يمثله هجوم دولة ما على مدينة أمريكية. يجب وقف هذا، الأساليب القديمة لم تجد نفعا".

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها إدارة دونالد ترامب بدأت تؤتي ثمارها بالفعل.

وتابع: "عدد السفن التي تبحر الآن أقل بكثير مما كان عليه قبل بضعة أسابيع. لن يسمح الرئيس للعصابات بإغراق أمريكا بالسموم التي تقتل شعبنا إلى ما لا نهاية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق عن تنفيذ عدة ضربات صاروخية ضد عصابات فنزويلية كانت تحاول نقل شحنات من المخدرات إلى الولايات المتحدة عبر المياه الدولية.

 

