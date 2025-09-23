وزيرا الخارجية الإيراني والمصري يبحثان تطورات الملف النووي

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، تطورات الملف النووي الإيراني، حيث ذكر بيان للخارجية المصرية، أن "عراقجي وعبد العاطي بحثا على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تطورات الملف النووي الإيراني، خاصة بعد التوصل للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة، والذي يعد أول اتفاق يسفر عن استئناف التعاون بين الطرفين بعد العدوان (الإسرائيلي) على إيران".

كما أكد وزير الخارجية المصري "أهمية مواصلة الجهود لتهيئة الظروف لتأجيل آلية إعادة تفعيل العقوبات الأممية، واستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بما يراعي مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي".