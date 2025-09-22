بريطانيا تضع اسم دولة فلسطين على الخريطة بدلا من "الأراضي المحتلة"

حين تغيرت الخريطة على موقع الخارجية البريطانية من "الأراضي الفلسطينية المحتلة" إلى "فلسطين"، بدا الأمر أكثر من مجرد تعديل لغوي.

فالاعتراف البريطاني لم يقتصر على إعلان سياسي، بل انعكس مباشرة في الخطاب الرسمي والخرائط والوثائق التي تعتمدها الحكومة، في تحول سياسي تاريخي يفتح الباب أمام حقوق دبلوماسية كاملة، ويعيد النقاش حول حل الدولتين إلى الواجهة.

ولترجمة هذا الاعتراف على أرض الواقع، حدّثت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، موقعها الإلكتروني، وأصبحت الضفة الغربية وقطاع غزة يُشار إليهما باسم "فلسطين" بدلا من "الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما حدّثت وزارة الخارجية خريطة نصائح السفر الخاصة بالمنطقة لاستخدام اسم "فلسطين". بحسب ما طالعته "العين الإخبارية" على موقع الوزارة.

وفي وقت سابق اليوم، جرى رفع العلم الفلسطيني، على مبنى البعثة الفلسطينية في العاصمة البريطانية لندن

وأظهرت لقطات مصورة رفع العلم الفلسطيني على مقر البعثة، غداة بث خطاب لرئيس الوزراء كير ستارمر يعترف فيه بدولة فلسطين.

وكان سفير فلسطين في لندن، حسام زملط، قال في تصريحات صحفية، إن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين "لحظة تاريخية".

وأضاف أن "هذا الحدث لا يخص فلسطين وحدها، بل يتعلق بإنهاء إنكار ظلم تاريخي وقع على الشعب الفلسطيني واعتراف كامل بحقه بتقرير مصيره".

وأمس الأحد، اعترفت المملكة المتحدة إلى جانب دول أخرى، رسميا بدولة فلسطين، في خطوة وصفت بأنها تحول كبير في سياسة بريطانيا الخارجية، وذلك عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية أن وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر، ستراسل نظيرها الفلسطيني "في الوقت المناسب لتوضيح إجراءات إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وحاليا، لا تمثل بعثة السلطة الفلسطينية لدى بريطانيا مستوى سفارة، بل تعمل كبعثة دبلوماسية، ومقرها هامرسميث، غرب لندن.

ويمنح وضع السفارة الوفود، الحماية والامتيازات بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.