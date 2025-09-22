تعليق قطري جديد يخص ضربة الدوحة: تجاوزت حدود الخليج

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة قبل أيام غيّر نظرة دول المنطقة إلى إسرائيل.

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأميركية عن الأنصاري قوله إن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في الدوحة "لحظة غيرت المجتمع القطري إلى الأبد".

وأضاف الأنصاري، الذي يشغل أيضا منصب مستشار رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "لأول مرة في تاريخنا يقتل أحد مواطنينا من جراء غارة جوية على بلدنا. الغارة لم تكن مبررة ولم تكن لها أي علاقة بدخول قطر في أي صراع عنيف، بل أتت نتيجة مباشرة لاختيار قطر أن تكون فاعلا من أجل السلام".

وأكد المسؤول القطري أن تأثيرات الغارة، التي استهدفت اجتماعا لمسؤولي حماس في التاسع من سبتمبر الجاري، تجاوزت حدود الدول الخليجية.

وأشار إلى أن الهجوم غير المسبوق "لم يغير المجتمع القطري فحسب، بل غير أيضا تصور مجلس التعاون الخليجي للتهديد الذي تشكله إسرائيل لأول مرة في تاريخ الكتلة، التي تضم أيضا البحرين والكويت وعمان والسعودية والإمارات".

ومن المرتقب أن تعقد قمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وستكون قضية "إدراك التهديد الجديد في المنطقة، وكيف يجب أن تكون علاقتنا مع الولايات المتحدة في ظل هذا التهديد الجديد" من بين القضايا الرئيسة التي سيتم مناقشتها، بحسب تعبير الأنصاري.