روسيا تحبط هجوماً أوكرانياً بالمسيرات

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاع الجوي أسقط 5 مسيرات أوكرانية هاجمت منطقتي بيلغورود وكورسك.

وجاء في بيان الوزارة أنه "في 20 سبتمبر، خلال الفترة من الساعة 12:00 ظهرا إلى الساعة 05:00 مساء حسب توقيت موسكو، تم تدمير خمس طائرات بدون طيار أوكرانية، ثلاث منها فوق أراضي منطقة بيلغورود واثنتان فوق أراضي منطقة كورسك".

وتواصل قوات كييف استهداف المنشآت المدنية في مختلف المناطق بروسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.