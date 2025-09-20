المعتوه ترامب معترفا : نجني الأموال من حرب أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة "تربح المال" من النزاع في أوكرانيا، موضحًا أن كييف تشتري أسلحة من واشنطن، فيما تمول دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تلك المساعدات.

وأضاف "ترامب": "نحن نكسب المال من هذا الصراع، لأنهم يشترون معداتنا"، مشيرًا إلى أن حكومته لا تنفق أي أموال على النزاع، وأن "الناتو" من يمول ذلك، بحسب وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، قالت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر، إن إدارة ترامب وافقت على أول حزمة مساعدات عسكرية لكييف، يتم تمويلها من مساهمات حلفاء الولايات المتحدة في الناتو.

وأضاف ممثل الحلف في أوكرانيا، باتريك تيرنر، أن الدفعات الأولى من تلك المساعدات، المخصصة ضمن برنامج الاحتياجات ذات الأولوية وصلت بالفعل أوكرانيا.

وأغسطس الماضي، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، دينيس شميهال، إطلاق آلية جديدة لدعم كييف عبر مبادرة "الاحتياجات ذات الأولوية"، التي تتيح تسريع توريد الأسلحة من خلال مساهمات تطوعية من دول الناتو.