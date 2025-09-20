نائب إيراني يرد على فرض العقوبات: نمتلك القدرة على تصنيع السلاح النووي

اكد النائب الاإيراني كامران غضنفري، اليوم السبت، أن إيران لم تصنع سلاحا نوويا حتى هذه اللحظة، لكنها تمتلك القدرة على تصنيعه، حيث ذكرغضنفري، عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الايراني، إنه "بإمكان طهران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 90% ضمن إطار اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف أن "على إيران الاستعداد من خلال امتلاك كمية كافية من اليورانيوم، حيث أنه إذا استخدم العدو سلاحا نوويا ضدنا، نتمكن خلال فترة قصيرة من تصنيع سلاح نووي والرد عليه".

وتابع غضنفري قائلا: "نحن لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن، لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه، ويجب علينا الحفاظ على هذه القدرة".

كذلك، ذكر قدري غودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، إن "البرلمان لن يقف صامتا أبدا أمام تفعيل آلية الزناد، وسيتخذ قرارا حاسما ومتناسبا بهذا الشأن".

وأضاف أن "ما يطرح من قبل بعض القوى الغربية تحت مسمى (سناب باك) أو إعادة فرض العقوبات، ليس له تأثير عملي وحقيقي بقدر ما هو خطوة دعائية ونفسية للضغط على الرأي العام الإيراني".

كما أكد غودرزي، أنه "إيران لن ترضخ للابتزاز، وسيتخذ البرلمان إجراءات مضادة ردا على تنفيذ آلية الزناد رسميا".