الرئيس الصيني لترامب: لا تقيدوا التجارة العالمية بشكل أحادي


دعا الرئيس الصيني جين شين بينغ، اليوم الجمعة، نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم تقييد التجارة العالمية بشكل أحادي.

وقالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، إن "الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيسان الصيني والأمريكي اليوم كان إيجابيا وبناء".

ونقلت عن بينغ قوله لترامب إن "على واشنطن الامتناع عن تقييد التجارة بشكل أحادي".

ويشهد النزاع الجمركي بين الولايات المتحدة والصين حاليا فترة توقف مؤقت، بعد أن اشتعل في أبريل عندما هدد كلا البلدين بفرض رسوم جمركية تزيد عن 100% على بضائع كل منهما الأخرى.

ووقع ترامب في أغسطس أمرا تنفيذيا لاستمرار فترة التوقف المؤقت حتى 10 نوفمبر ، وأعلنت بكين أيضا عن تمديدها.

وهذا الاتصال الهاتفي هو الثاني بين الرئيسين منذ تنصيب ترامب في 20 يناير، والثالث منذ بداية العام إذ أجريا مكالمة هاتفية في 17 يناير.

