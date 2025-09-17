احتجاجات في لندن ترفض زيارة ترامب

شهد وسط العاصمة البريطانية، اليوم الاربعاء، مظاهرات حاشدة احتجاجا على الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي ترامب إلى المملكة المتحدة وهي الثانية من نوعها بعد زيارته عام 2019.

ووفقا لمراسل وكالة "نوفوستي"، بدأ المتظاهرون بالتجمع عند الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت موسكو) في شارع "بورتلاند بليس"، قرب مقر هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، قبل أن تنطلق مسيرة جماهيرية باتجاه ساحة البرلمان، حيث من المقرر إقامة مهرجان خطابي.

وتأتي هذه التحركات بدعوة من تحالف "أوقفوا ترامب" (Stop Trump)، الذي تعهد مسبقا بتنظيم "أكبر احتجاج منذ سنوات"، متجاوزا في حجمه وتعدد شعاراته حتى الاحتجاجات اليمينية السابقة.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتبت عليها عبارات مناهضة لترامب، منها:

"أطيحوا بترامب"،

"لا للعنصرية، لا لترامب"،

"أوقفوا قنابل ترامب النووية" — في إشارة إلى تقارير عن نية الولايات المتحدة نشر أسلحة نووية في الأراضي البريطانية —

"لنوقف الإبادة في غزة"

إضافة إلى رسوم كاريكاتورية ساخرة تصور ترامب كطفل غاضب، وتذكيرات بصلاته المثيرة للجدل بالممول جيفري إبستين، المتهم سابقا باستغلال قاصرين جنسيا.

ورافقت المسيرة فرق موسيقية تعزف على الطبول، ما أضفى طابعا احتفاليا على الحراك الاحتجاجي.