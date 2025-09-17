المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل

قدمت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء 17 سبتمبر/ أيلول، مقترحاً بتعليق اتفاقية تجارية مع إسرائيل بما يؤثر على ما قيمته حوالي 5.8 مليار يورو (6.87 مليار دولار) من صادرات تل أبيب بسبب الحرب في قطاع غزة، لكن هذا الاقتراح لا يحصل على الدعم اللازم من دول الاتحاد الأوروبي لإقراره في الوقت الحالي.

أيضاً اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، مجموعة عقوبات على وزيرين إسرائيليين ومستوطنين مارسوا "العنف" ضد فلسطينيين، إلى جانب 10 من قيادات حركة حماس الفلسطينية.

وذكر مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن الوزيرين الإسرائيليين هما وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بحسب وكالة رويترز.