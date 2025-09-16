طلب تعويض بـ 15 مليار دولار.. ترامب يلاحق نيويورك تايمز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء (16 أيلول 2025)، إنه سيرفع دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز، متهما إياها بأنها "الناطق الفعلي" للحزب الديمقراطي اليساري الراديكالي.

وكتب ترامب على منصته (تروث سوشيال)، "ذا تايمز تتبع منذ عقود أسلوب الكذب بشأن رئيسكم المفضل (أنا) وأسرتي وأعمال وحركة أميركا أولا واجعل أميركا عظيمة مجددا (ماجا) وأمتنا بأكملها".

وأضاف: "تم السماح لنيويورك تايمز بالكذب بحرية بشأني وتشويهي والافتراء علي لفترة طويلة، وهذا يتوقف الآن"، مضيفا أنه "يتم تقديم الدعوى في فلوريدا".