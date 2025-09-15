وزير الخارجية الإيراني : إجماع غير مسبوق بين الدول الإسلامية على التهديد الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على هامش قمة الدوحة أن هناك اليوم إجماعا غير مسبوق بين الدول الإسلامية ودول المنطقة على التهديد الإسرائيلي.

وقال عراقجي: "هناك اليوم إجماع غير مسبوق بين الدول الإسلامية ودول المنطقة، التي باتت تشعر بشكل ملموس بتهديد الكيان الإسرائيلي. ذلك التحذير الذي كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطرحه منذ سنوات بخصوص خطر إسرائيل أصبح الآن واضحا للجميع".

وأشار إلى أن طبيعة النقاشات اختلفت عمّا كانت عليه في السابق، حيث جرت حوارات أكثر عملية.

وذكر البيان الختامي للقمة العربية والاسلامية الطارئة في الدوحة أن العدوان الغاشم على قطر واستمرار ممارسات إسرائيل العدوانية يقوضان فرص السلام في المنطقة.

وأكد القادة المشاركون تضامنهم المطلق مع دولة قطر، معتبرين أنّ أي اعتداء عليها هو اعتداء على جميع الدول العربية والإسلامية، ومشددين على دعم كل ما تتخذه الدوحة من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.