رئيس الوزراء والرئيس الإيراني يؤكدان اعتماد الدبلوماسية لحل الازمات وفرض الأمن والاستقرار

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، على أهمية العمل والتنسيق المشترك بين الدول العربية والإسلامية لخفض التصعيد وضمان عدم توسع دائرة الصراع واعتماد الدبلوماسية لحل الازمات وفرض الأمن والاستقرار، فقد ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في العاصمة القطرية الدوحة، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة".

وأضاف البيان، "تناول اللقاء أبرز التطورات في المنطقة، والتداعيات الخطيرة لاستمرار الكيان المحتل بانتهاكاته وشنّ عدوانه وآخرها على دولة قطر الشقيقة، حيث جرى التأكيد على أهمية العمل والتنسيق المشترك بين الدول العربية والإسلامية لخفض التصعيد وضمان عدم توسع دائرة الصراع واعتماد الدبلوماسية لحل الازمات وفرض الأمن والاستقرار"، وتابع "شهد اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في مختلف المجالات، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية، بما يُحقق مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما في إطار رؤيتهما المشتركة للمستقبل".