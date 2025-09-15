مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد جلسة طارئة لبحث الضربة الإسرائيلية لقطر

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه سيعقد جلسة طارئة يوم غد الثلاثاء لمناقشة "العدوان العسكري الإسرائيلي على دولة قطر" في 9 سبتمبر، إذ جاء في بيان المجلس أن هذه الجلسة الاستثنائية تأتي استجابة لطلبين رسميين تقدّم بهما باكستان نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والكويت نيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن الجدير بالذكرأنه في التاسع من سبتمبر، نفذت إسرائيل سلسلة ضربات جوية استهدفت مبنى في حي سكني وسط العاصمة القطرية الدوحة، كان يضم وفدا من قيادات حركة حماس يجري مفاوضات حول مقترح أمريكي جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحسب وزارة الداخلية القطرية، أسفرت الضربات عن مقتل أحد منسوبي قوات الأمن الداخلي القطرية، وإصابة عدد من عناصر الأمن والمدنيين.