سماحة السيد الخامنئي يكشف أسباب العداء الأمريكي: معارضة دين الشعب الإيراني وعلمه

أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اليوم الثلاثاء (29 تموز 2025)، أن سبب معاداة أمريكا للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو معارضة دين الشعب الإيراني وعلمه.

وقال خامنئي خلال كلمة القاها بمناسبة مراسم ذكرى أربعينية شهداء العدوان الاثني عشر يومًا على ايران وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "ما يعارضه الاستكبار العالمي، وعلى رأسه أمريكا المجرمة، هو دينكم هذا وعلمكم هذا".

وأضاف، أن "الجمهورية الإسلامية أثبتت للعالم الاستحكام الفريد لأسس نظامها وبلادها،، مبينا، أن "الاستكبار العالمي وعلى رأسه أمريكا الإجرامية يعارض دين الشعب الإيراني وعلمه".

وتابع، أن "ما يقولونه عن الأسلحة النووية والتخصيب وما شابه ذلك وحقوق الإنسان، هذا كله مجرد أعذار"، مؤكدا، أن "القضية الحقيقية هي معارضة دين إيران وعلمها".