الصفحة الدولية

المعتوه ترامب يهدد إيران مجددا


حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، اليوم الإثنين، من محاولة استئناف برنامجها النووي.

وقال ترامب للصحفيين اليوم الإثنين عقب لقائه برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اسكتلندا إن "إيران ترسل إشارات سيئة، وإن أي محاولة منها لاستئناف برنامجها النووي ستُسحق على الفور".

وأضاف ترامب "أرسلوا (الإيرانيون) إشارات سيئة جدا ومزعجة جدا.. وما كان عليهم أن يفعلوا ذلك".

وقال "قضينا على قدراتهم النووية، يمكنهم استئناف البرنامج من جديد، وإذا فعلوا ذلك، فسنقضي عليه بأسرع مما تتخيلون".

وفي حزيران الماضي، وجهت أمريكا ضربات عسكرية لمنشآت نووية إيرانية بالتزامن مع حرب بين إيران وإسرائيل استمرت 12 يوما، فيما ردت طهران بقصف قاعدة العديد الجوية في قطر والتي تضم قوات أمريكية.

واثارت تصريحات سخرية المحللين السياسيين حيث قالوا ان كان ترامب قد ادعى بانه قد قضى على القدرات النووية الايرانية فكيف يعود مرة اخرى ويدعي انهم استأنفوا برنامجهم النووي فهذا تناقض كبير يدل على انه معتوه وخرف 

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