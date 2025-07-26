مظاهرات في اسكتلندا رفضاً لزيارة ترامب

أفادت قناة "STV" التلفزيونية بخروج مظاهرات في مدينتي إدنبرة وأبردين الاسكتلنديتين اليوم السبت احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت القناة في تقرير: "تجمع مئات المتظاهرين في كل من إدنبرة وأبردين يوم السبت للاحتجاج على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اسكتلندا".

ورفع المتظاهرون في وسط أبردين لافتات تحمل شعارات مناهضة لترامب.

وأشارت القناة إلى أن بعضهم أعرب عن دعمه لفلسطين.

وتحدثت تقارير إعلامية عن قيام عدد كبير من ضباط الجيش والشرطة بتفتيش منتجع الغولف في مقاطعة ساوث أيرشاير الإسكتلندية، حيث كان يقيم ترامب.

ويتوقع الامن الإسكتلندي خروج احتجاجات في أيرشاير وأبردين وغلاسكو وإدنبرة، بالإضافة إلى ناديي الغولف "ترنبيري" و"ميني" التابعين لترامب.

ووصل ترامب إلى اسكتلندا أمس الجمعة في زيارة خاصة تستغرق 5 أيام، وهي الأولى له إلى بريطانيا منذ تنصيبه.

ويعتزم الرئيس الأمريكي زيارة اثنين من نوادي الغولف التابعة له وافتتاح ثالث. ومن المتوقع أيضا أن يعقد اجتماعا غير رسمي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.