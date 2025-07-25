إيران تطلق بنجاح قمر "ناهيد 2" الى الفضاء بمساعدة روسية

أُطلق القمر الصناعي الإيراني "ناهيد 2"، اليوم الجمعة (25 تموز 2025)، بنجاح إلى الفضاء باستخدام صاروخ سويوز الروسي.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أنه "انطلق قمر الأبحاث والاتصالات (ناهيد 2) إلى الفضاء صباح اليوم، بتكليف من منظمة الفضاء الإيرانية وبالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء باستخدام صاروخ سويوز الروسي".

وأضافت أن "الاطلاق جاء بعد أن نُفذ بعد عدة تأخيرات، ضمن مهمة متعددة للأقمار الصناعية، شملت القمرين الصناعيين الروسيين (يونسفير إم-3) و(إم-4 و18) قمرًا صناعيًا آخر من دول مختلفة، بما في ذلك إيران".

وأشارت الى انه "من أبرز ما ميّز هذا الإطلاق وضع شعار منظمة الفضاء الإيرانية على جسم صاروخ سويوز، دلالةً على مشاركة إيران الرسمية في مشروع فضائي دولي، وقد استضاف صاروخ سويوز، الذي سبق أن أطلق أقمارًا صناعية مثل خيام، وبارس 1، وكوثر، وهدهد، قمرًا صناعيًا إيرانيًا مرة أخرى".

وتابعت، أنه "من التحديات الرئيسية التي تواجه الأقمار الصناعية التي يُفترض أن تبقى في مدارها لفترات طويلة فقدانها التدريجي لارتفاعها، والذي يحدث غالبًا بسبب جاذبية الأرض. هذه الظاهرة تُسبب خروج القمر الصناعي عن مداره المطلوب وتعطل أدائه، وفي هذا الصدد، يُعد تصميم واستخدام أنظمة الدفع لتصحيح المدار، أو تغيير الموقع، أو حتى تثبيت وضع القمر الصناعي، متطلبًا فنيًا.

قام خبراء الفضاء الإيرانيون بتصميم وصناعة نظام الدفع لقمر ناهيد 2 محليًا.

وبحسب الخبراء فإن القمر "ناهيد 2" الذي من المقرر أن يبقى في المدار لمدة 5 سنوات، مزود بنظام دفع قادر على تصحيح الارتفاع المداري بما يصل إلى 50 كيلومترا من أجل الحفاظ على ارتفاعه المداري وموقعه.

و"ناهيد 2" هو قمر صناعي للأبحاث والاتصالات، بتكليف من منظمة الفضاء الإيرانية وتم صناعته من قبل معهد أبحاث الفضاء الإيراني.