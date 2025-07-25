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وزيرا خارجية إيران والسعودية يبحثان هاتفياً كسر حصار غزة وتطورات المفاوضات النووية


أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، (25 تموز 2025)، اتصالا هاتفياً مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، تناولا فيه آخر المستجدات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة وقطاع غزة.

وخلال الاتصال، شدد عراقجي بحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية  على الوضع الإنساني المتدهور في غزة جراء استمرار الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، لا سيما الحصار الغذائي والدوائي المفروض على السكان المدنيين،" موكدا "ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لفك الحصار وضمان إيصال المساعدات الأساسية".

وأكد الوزير الإيراني، أن "كل الآليات الإقليمية والدولية، خاصة منظمة التعاون الإسلامي، يجب أن تُفعّل للضغط على الكيان الصهيوني وإنهاء سياسة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى أن ما يجري في غزة لا يمكن فصله عن التحركات الإسرائيلية لفرض السيطرة على الضفة الغربية، والتي وصفها بأنها تجسيد واضح لطبيعة الاحتلال التوسعية".

وأدان عراقجي قرار الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية، معتبراً أنه "تحرك خطير يكشف نية الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية كأرض وشعب وهوية"، داعيا إلى مواقف حازمة من الدول الإسلامية والعربية في وجه هذا المشروع".

كما أطلع الوزير الإيراني نظيره السعودي على آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية الجارية بين إيران والدول الأوروبية الثلاث، موكدا أهمية التنسيق الإقليمي في مواجهة التهديدات المشتركة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي استعداد بلاده لدعم كافة الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، مشددًا على أهمية التحرك العربي والإسلامي المشترك في هذه المرحلة الحساسة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور السياسي وتفعيل القنوات المشتركة لدعم القضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي.

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