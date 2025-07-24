زعيم كوريا الشمالية يدعو جنوده للاستعداد لـ"حرب حقيقية"

دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ اون، قوات بلاده ، خلال مناورة عسكرية ، الى الاستعداد لـ"حرب حقيقية"، وفق ما اوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الخميس.

واظهرت صور نشرتها وكالة الانباء الكورية ، كيم مرتديا بدلة سوداء وهو يخاطب جنودا بالزي العسكري، فيما اظهرته اخرى وهو يراقب تدريبا لاطلاق المدفعية الى جانب عدد من قادة الجيش الكوري الشمالي.

ونظمت المناورة امس في مكان لم يُكشف عنه. واظهرت صور ، نشرتها الوكالة الحكومية ايضا ،اطلاق قذائف باتجاه البحر.

وخلال هذه التدريبات، خاطب كيم يونغ اون الجنود ، ودعاهم الى الاستعداد "لحرب حقيقية" والتحلي بالقدرة على "تدمير العدو في كل معركة"، بحسب وكالة الانباء