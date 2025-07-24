إعلام إيراني: طهران اخترقت مصنعا للطائرات المسيرة في إسرائيل واستولت على "معلومات سرية"

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، (24 تموز 2025)، بأن طهران "نجحت في تنفيذ هجوم سيبراني استهدف مصنعا إسرائيليا متخصصا في تصميم وإنتاج الطائرات المسيرة"، أسفر عن تعطيل كامل لخطوط الإنتاج، إلى جانب الاستيلاء على أكثر من 3 تيرابايت من البيانات السرية، على حد قولها.

وذكرت وكالة "تسنيم"، أن المصنع يعرف باسم "سادنات"، ويعدُّ من الموردين الرئيسيين للمعدات الجوية والعسكرية للجيش الإسرائيلي، كما يرتبط بتعاون تقني مع شركات كبرى بينها "رافائيل" و"إلبيت سيستمز" وشركة "الصناعات الجوية الإسرائيلية" و"أوربيت".

وقالت "جبهة الإسناد السيبراني"، الجهة المنفذة للهجوم من إيران، إن "البيانات التي تم الحصول عليها تتضمن معلومات تفصيلية حول تصميم وتشغيل الطائرات المسيرة وطرق مواجهتها"، مشيرة إلى أن هذه الطائرات استخدمت في عمليات اغتيال طالت قادة لديها.

وأكدت الجبهة أن "تلك المعلومات سيتم تسليمها إلى دول محور المقاومة لمنع تكرار هذه الهجمات"، في ما وصفته بـ"رسالة مباشرة إلى الجيش الإسرائيلي".

وتنشط "جبهة الإسناد السيبراني"، منذ نحو 3 أشهر دعما لغزة، حسب وكالة "تسنيم"، التي أشارت إلى أن الجبهة نفذت خلال تلك الفترة هجمات إلكترونية عدة استهدفت منشآت عسكرية وصناعية إسرائيلية، على حد قولها.

وتعد الهجمات السيبرانية جزءا من المواجهة بين إيران وإسرائيل، فبينما حاولت إسرائيل مرات عدة استهداف منشآت البنية التحتية الإيرانية والمنشآت النووية الإيرانية، فإن إيران أعلنت قبل أشهر، تمكنها من الاستيلاء على معلومات حساسة عن إسرائيل، إثر عملية اختراق سيبراني نفذتها أجهزتها الاستخبارية.