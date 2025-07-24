استشهاد قائد بالحرس الثوري الايراني متأثرا بإصابته في الحرب الأخيرة مع إسرائيل

أعلنت مصادر رسمية في إيران، اليوم الخميس (24 تموز 2025)، عن استشهاد العميد جواد نارنجي، أحد قادة الفرقة العملياتية الثالثة حمزة (ع) التابعة للحرس الثوري، وذلك بعد صراعٍ مع الإصابة التي لحقت به خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران.

وكان نارنجي قد أُصيب بجروح بالغة أثناء مشاركته في التصدي للهجمات الإسرائيلية التي اندلعت ضمن المواجهة العسكرية الأخيرة بين طهران وتل أبيب، والتي استمرت اثني عشر يوما، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية على الجانبين.

وبحسب بيان رسمي فإن "الفريق الطبي قد فشل في إنقاذ نارنجي، رغم الجهود الطبية التي بُذلت منذ نقله إلى المستشفى قبل أيام، ليفارق الحياة متأثرًا بجراحه في الساعات الأولى من صباح اليوم".

ويُعتبر الشهيد نارنجي من الشخصيات العسكرية البارزة في شمال غرب إيران، وله سجل طويل في قيادة العمليات الميدانية ضمن وحدات الحرس الثوري في منطقة أرومية والمناطق الحدودية القريبة من كردستان العراق.

وتستعد مدينة أرومية لاستقبال جثمان الشهيد في جنازة عسكرية شعبية، في حين نعت مؤسسات عسكرية وثورية إيرانية الفقيد، مشيدة بدوره في "الدفاع عن الوطن والتصدي للمؤامرات الخارجية".