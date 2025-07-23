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مسطرة اروع معاني البطولة والفداء ... قصة مروحية ايرانية اجبرت مدمرة امريكية الى التراجع عن المياه الخاضعة للجمهورية الاسلامية


في تطوّر لافت في بحر عُمان مسطرة اروع معاني البطولة والفداء ، أجبرت مروحية تابعة للقوة البحرية الإيرانية، اليوم الأربعاء (23 تموز 2025)، مدمّرة أمريكية على التراجع، بعد اقترابها من المياه الخاضعة لمراقبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووفقاً لتقارير رسمية  فإن المدمّرة الأمريكية من طراز DDG Fitzgerald حاولت التقدّم نحو المياه الإيرانية، ما دفع القوات الجوية التابعة للمنطقة الثالثة "نبوت" في البحرية الإيرانية إلى التحرك السريع، حيث حلّقت مروحية عسكرية إيرانية فوق المدمّرة وأصدرت تحذيراً مباشراً بضرورة الابتعاد.

ورغم التهديد الأمريكي المباشر بإسقاط الطائرة الإيرانية، واصل الطيار الإيراني مهمته بتحليق منخفض فوق السفينة، مؤكداً سيادة بلاده على المنطقة، وسط تغطية ودعم كامل من أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، التي وجّهت بدورها رسالة تحذيرية واضحة للمدمّرة، مفادها أن الطائرة تحظى بحماية كاملة.

وأمام هذا الإصرار الإيراني، اضطرت المدمّرة الأمريكية إلى تغيير مسارها والتراجع جنوباً، منهية بذلك المواجهة دون وقوع اشتباك مباشر.

هذا الحادث يأتي في ظل توترات متصاعدة في المنطقة، ويعكس استعداد طهران لتحدي أي اختراق لمجالها البحري أو الجوي، ما قد ينذر بعودة أجواء التوتر بين واشنطن وطهران إلى الواجهة الدولية.

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مسطرة اروع معاني البطولة والفداء ... قصة مروحية ايرانية اجبرت مدمرة امريكية الى التراجع عن المياه الخاضعة للجمهورية الاسلامية
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