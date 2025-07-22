عراقجي: لن نتخلى عن برنامجنا لتخصيب اليورانيوم

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم حتى مع تعرضه لأضرار بالغة خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة التي قصفت فيها واشنطن منشآتها النووية.

وأضاف عراقجي بحسب قناة فوكس نيوز "لقد توقف البرنامج لأن الأضرار جسيمة وشديدة. لكن من الواضح أننا لن نتخلى عن التخصيب لأنه إنجاز لعلمائنا. والآن، والأهم من ذلك، أنه مسألة كرامة وطنية".

وتابع المسؤول الإيراني قائلا: "لا علم لدي بما جرى للمواد النووية أو لليورانيوم (عندما تعرضت منشآت إيران النووية للقصف الشهر الماضي) الذي تم تخصيبه، فهيئة الطاقة النووية الإيرانية هي من تتعامل مع الملف وهي بمرحلة التقييم الآن".

وكانت الخارجية الإيرانية، قد قالت الاثنين، إن طهران ستعقد محادثات نووية مع 3 قوى أوروبية في إسطنبول يوم الجمعة المقبل.

وعقدت إيران والولايات المتحدة عدة جولات من المفاوضات النووية بوساطة سلطنة عُمان قبل أن تشن "إسرائيل" عدوانا سافر استمر 12 يوما ضد إيران في 13 يونيو.

لكن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانضمام إلى "إسرائيل" في ضرب ثلاث منشآت نووية إيرانية أنهى المحادثات.