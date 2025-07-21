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إيران تستعد لاجتماع ثلاثي مع الصين وروسيا بشأن الملف النووي


أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين (21 تموز 2025)، أنها تستعد لاجتماع ثلاثي مع الصين وروسيا بشأن الملف النووي.

وذكرت الوزارة في بيان  أن "هناك اجتماعا ثلاثيا مع الصين وروسيا غدا بشأن الملف النووي وآلية إعادة فرض العقوبات".

وأضاف البيان أن "هناك عودة للسفارات إلى عملها بعد أن قلصت أو أغلقت مقارها خلال الهجمات الإسرائيلية، مشيرا إلى "عودة سفراء الترويكا الأوروبية إلى طهران بعد أن كانت سفاراتهم مغلقة خلال الهجمات".

وفي وقت سابق، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على أن "إيران تؤيد تعزيز التعاون بين دول المنطقة، محذرًا من أن "أي اتفاق أو ممر اقتصادي جديد يجب ألا يخل بالسيادة أو يغيّر من الجغرافيا السياسية القائمة، خاصة في منطقة القوقاز".

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