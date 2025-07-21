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إيران توافق على مفاوضات نووية جديدة مع أوروبا


صرّح إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن طهران وافقت بناء على طلب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على عقد جولة جديدة من المفاوضات النووية، حيث جاءت تصريحات بقائي ردا على سؤال من قبل صحفيين إيرانيين حول المحادثات المرتقبة بين الجانبين بشأن الملف النووي، وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن المحادثات ستعقد يوم الجمعة على مستوى نواب وزراء الخارجية، وبمشاركة مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، في مدينة إسطنبول بتركيا، فيما كان موضوع المحادثات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث هو البرنامج النووي الإيراني.

وفي الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة، جرت حتى الآن أربع جولات من المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي (فرنسا، بريطانيا، وألمانيا) على التوالي في نيويورك، جنيف، إسطنبول، وجنيف، حيث تجرى المفاوضات بين إيران وأوروبا بشكل "منفصل عن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة".

ومن الجدير بالذكر أن الدول الأوروبية الثلاث كانت أطرافا في الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم عقده في عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018.

وفي يونيو الماضي، وجه زعماء "الترويكا" دعوة لإيران إلى عدم قيامها بأي أعمال من شأنها أن "تزعزع استقرار" المنطقة في أعقاب الضربة الأمريكية على منشآت نووية في إيران.

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