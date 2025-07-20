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إكسيوس: فريق ترامب ينقلب على نتنياهو ويصفه بـ"الرجل المجنون"


كشفت شبكة "اكسيوس" المقربة من النظام الإسرائيلي اليوم الاحد (20 تموز 2025)، عما وصفته "انقلاب" مسؤولي البيت الأبيض على رئيس وزراء النظام الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفين إياه بــ "الرجل المجنون". 

وقالت الشبكة إن "مستشاري وكادر البيت الأبيض صرحوا للشبكة، انهم "منزعجون جدا" من تصرفات نتنياهو التي وصفوها بــ "الطفولية"، مؤكدين أن "نتنياهو يتصرف كطفل عنود ويهدم كل ما يسعى الرئيس دونالد ترامب الى تحقيقه".

وأضافت ان "احد المسؤولين وصف نتنياهو بانه رجل مجنون ويقوم بضرب الجميع عسكريا في كل وقت دون تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة او حساب لتبعات افعاله"، مشددا: "تواصلنا سابقا مع الحكومة الإسرائيلية وطلبنا منها التوقف عما تقوم به في سوريا، لنتفاجا بعدها بقيام نتنياهو بضرب رتل عسكري تابع للنظام السوري الجديد".

وأوضحت الشبكة ان "موقف كادر البيت الأبيض ومستشاري ترامب من تصرفات نتنياهو، ستنعكس "سلبا" على العلاقة بين البلدين"، موضحة ان "واشنطن تفكر الان بفرض قيود على حكومة نتنياهو بسبب سلوكها المخالف للنهج الأمريكي في الشرق الأوسط".

وأشارت اكسيوس الى ان "المتحدث باسم مكتب نتنياهو زيف اغمون، رفض التعليق على تصريحات المسؤولين الأمريكيين بعد الاتصال به من قبل الشبكة وسؤاله عن الخلافات الحالية بين الطرفين".

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