رئيس أركان الجيش الإيراني: لا نرغب في الحرب ولا نسعى لامتلاك أسلحة نووية

أكد رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، أن طهران لا تسعى لإعلان الحرب ولا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

وفي تصريحات صحفية ، قال باقري: "يجب التركيز على هذه النقطة أننا لا نبحث عن السلاح النووي، بل نسعى لتلبية احتياجات شعبنا من الطاقة النووية وغيرها من الجوانب الأخرى".

وأضاف أن "إيران تسعى للسلام في المنطقة ولا ترغب في إعلان الحرب، لكنها سترد على التهديدات بكامل قوتها".

وأشار باقري إلى أن "طهران أكدت في ردها على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تريد استقرار المنطقة ولا تسعى لامتلاك سلاح نووي".

كما أوضح أن "رسالة طهران لواشنطن أكدت أيضًا أن إيران لن تتفاوض بشكل مباشر مع أمريكا، ولكن لا حرج في المفاوضات غير المباشرة، لافتًا إلى أن"الرسالة تطرقت إلى أن الولايات المتحدة كانت الطرف الأكثر كذبًا وتراجعًا في المفاوضات، ولذلك لا تثق إيران بها".